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İstanbul'da seçim yenilenirse seçmenin tercihi ne olur? Yüzde 84 bakın ne diyor! İşte yapılan son seçim anketi

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında AK Parti'ye yakın MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın seçimlerin tekrarlanması durumunda seçmenin tercihinin ne olacağına dair sonuçları açıkladığını belirtti. Özçelik, "Seçmene, '31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?' diye sorulmuş. Yüzde 84 'değişmez', yüzde 16 'değişir' yanıtı vermiş. 'Değişir' diyenlerin yüzde 78’i 31 Mart’ta 'Cumhur İttifakı'na oy verenler. Yani sonuç aynı." ifadelerini kullandı

İstanbul'da seçim yenilenirse seçmenin tercihi ne olur? Yüzde 84 bakın ne diyor! İşte yapılan son seçim anketi

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü köşe yazısında İstanbul'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özçelik, AK Parti'ye yakın MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın seçimlerin tekrarlanması durumunda seçmenin tercihinin ne olacağına dair sonuçları açıkladığını belirtti.

Özçelik, şunları belirtti:

"Seçmene, '31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?' diye sorulmuş.

Yüzde 84 'değişmez', yüzde 16 'değişir' yanıtı vermiş.

'Değişir' diyenlerin yüzde 78’i 31 Mart’ta 'Cumhur İttifakı'na oy verenler.

Yani sonuç aynı.

Yeni seçim AKP’yi kazandırmıyor.

YENİLENSİN DİYENLER KİM?

Peki 'Seçim yenilensin' diyenler kim?

İstanbul’da etkili bir AKP’linin verdiği bilgiler şöyle:

'Seçimin yenilenmesi için zorlayanlar;

Belediyeden beslenen tarikatlar,

Bazı vakıflar,

Belediye rantını yiyenler.

Özellikle tarikat ve vakıflar bastırıyor.

Partiyi değil kendi çıkarlarını düşünüyorlar.

Yüzlerce milyonluk gelirlerinin peşindeler.'"

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #yerel seçim #seçim sonuçları
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