İstanbul'da hayatı adeta felç eden kuvvetli yağışın faturası ağır oldu. Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Eminönü'nde esnaf, suların çekildiği iş yerlerinde temizlik yaptı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Selin vurduğu esnafın zararı büyük.

Bir anda malları su altında kaldı. Neye uğradıklarını bile anlayamadılar. İstanbul’da yaşanan şiddetli yağış ardında bu görüntüleri bıraktı.



En çok zarar gören yerlerin başında Eminönü’ndeki alt geçit çarşısı geliyor. Esnaf ve belediye ekipleri tüm gün temizlik çalışması yaptı.



İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını kurtardı.



Belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağış sonrası açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokağı'ndaki çöken yolda incelemelerde bulundu. Yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.





ulusal.com.tr