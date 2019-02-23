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İstanbul'da sosyal medya operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Türkiye'de sayıları 1 milyanu bulan dolandırıcılarla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları mahklemede tutuklandı

İstanbul'da sosyal medya operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Polis bu defa sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşitli bankalara ait reklamların yayınlandığı ve vatandaşların bu reklamlara ilişkin bağlantılar vasıtasıyla internet bankacılığına giriş yapmaları halinde dolandırıldığı belirtildi.

Dolandırıcıların 184 bin 50 lira değerinde maddi çıkar sağladıkları belirlendi.

ulusal.com.tr
 
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