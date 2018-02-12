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İstanbul'da sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da sosyal medyada "terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret etmek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" faaliyetlerini yürüttükleri iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonda, sosyal medyada "terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret etmek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" faaliyetlerini yürüttükleri öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK-DGH terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bazı şüphelilerin yakalanması için Sultangazi'de belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilen zanlıların "terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret etmek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti  ile devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" faaliyetlerini yürüttüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #sosyal medya #terör #sultangazi
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