İstanbul'da su kesintisi! 24 saat su verilemeyecek

Tam 24 saat su kesintisi yaşanacak. İstanbul'un 3 ilçesindeki bazı bölgelere 18-19 Şubat'ta su verilemeyecek.

Açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapıldı.

Yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında zorunlu bakım onarım gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sebebiyle, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.

Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde;

Kağıthane'de Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim, Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri.



Sarıyer'de Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden mahallelerinin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy,

Beşiktaş'ta ise Konaklar ve Levent mahalleleri...

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