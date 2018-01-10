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İstanbul'da su kesintisi

İSKİ, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İstanbul'da su kesintisi

İSKİ, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ), yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde 11 Ocak Perşembe saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #su kesintisi
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