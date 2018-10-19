İstanbul'daki Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya dörtlü Suriye zirvesi 27 Ekim'de düzenlenecek. Açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

İstanbul'da 27 Ekim'de Suriye zirvesi düzenlenecek.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki dörtlü zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel katılacak.



Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "Sahadaki durum, İdlib mutabakatı, siyasi süreç ve ihtilafa çözüm çabaların uyumlulaştırılması görüşülecek." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr