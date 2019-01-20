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İstanbul'da terör operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da terör operasyonu: 7 kişi tutuklandı

 İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç yakma eylemlerine katılan,  haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 15 Ocak'ta Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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