Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylemlerde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları öne sürülen 8 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Esenyurt'ta 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.