İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları öne sürülen 8 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Esenyurt'ta 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylemlerde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.