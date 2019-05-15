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İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylemlerde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları öne sürülen 8 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #istanbul
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