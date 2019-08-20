İstanbul'da PKK operasyonu düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında harekete geçti.



Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



PKK adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





ulusal.com.tr