İstanbul'dan son dakika haberi... Terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu çalışma kapsamında, 3 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 31 şüpheliyi yakaladı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



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