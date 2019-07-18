Van'da deprem oldu
Van'da deprem oldu
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İstanbul'da terör örgütü IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu, Suriye'deki çatışma bölgelerine gidip geldiği ve lojistik destek sağladığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 Temmuz'da 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #ışid #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.