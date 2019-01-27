Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa kampüsünde kurulan serada, bitkilerin topraktan aldığı besinler, sıvılaştırılmış organik gübrelerle karşılanırken kimyasal ilaçlar kullanılmıyor.

Domates, çilek ve Akdeniz kıvırcığı. Hepside kimyasal ilaç kullanılmayan "Topraksız Sera" da yetiştirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği kapsamında kurduğu topraksız tarım serası, ilk ürünlerini vermeye başladı.



2017'de hayate geçirilen proje kapsamında Davutpaşa Kampüsü'nde kullanılmayan bir sera yeniden inşaa edildi.



"Cam Sera" şeklinde tasarlanan 2 dönüm alana domates, çilek, kıvırcık ve Akdeniz kıvırcığı ekildi. İlk deneme ürünlerinin ekimi, 2018 Ekim'de yapıldı ve yüksek verim elde edildi.



Topraksız tarım serasında bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin sıvılaştırılmış organik gübrelerle karşılanıyor.



Seranın çilek ve domates bölümünde bir kovan dolusu bombus arısı bulunuyor. Bu arılar polenleme ve döllenmeyi sağlayarak bitkilerin doğal bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor.



Bu sistemin en büyük avantajı, hem dar alanda yüksek üretim yapılabilmesi hem kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğu için katma değerinin yüksek olması olarak gösteriliyor.





ulusal.com.tr