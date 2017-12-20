Sağlı sollu park eden araçlar, kilometrelerce uzayan kuyruklar. Bir yerden bir yere rahat gitmek ise neredeyse imkansız. Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da yaşayanlar haftada ortalama 9, günde ise en az 1,5 saat trafikte kalıyor. Peki, İstanbullular bu duruma ne diyor?

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Caddelerin açık otopark haline geldiği İstanbul'da trafik vatandaşı çileden çıkarıyor.



Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 30 dakikası trafikte geçiyor. Çalışanların durumu ise daha da kötü. İşe gidenlerin yüzde 30’luk dilimi en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçiriyor.



Her gün trafikte geçirilen ortalama süre Ankara’da 71, Antalya’da 63, İzmir'de 62 dakika olarak hesaplandı. Buna göre 6 gün çalışan bir İstanbullu haftada ortalama 9 saatten fazlasını trafikte kaybediyor.



Trafik konusunda dünyada durum İstanbul'dan farklı. Türkiye trafik sıkışıklığında dünyada ilk sıralarda yer alırken Finlandiya ve Hollanda ise trafiğin en az olduğu ülkelerden.





ulusal.com.tr