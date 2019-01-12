İstanbul Florya’da, Halkalı - Sirkeci Banliyö hattında deneme seferi Marmaray treni ile demiryolu yenileme aracı çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.



Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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