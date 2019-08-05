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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler’de daha önce belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #operasyon #uyuşturucu #gözaltı
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