İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. "Bonzai" yapımında kullanılan 260 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Özel eğitimli dedektör köpeği "Avcı" kokuyu aldı. Dev sandıktan 260 kilo sentetik uyuşturucu çıktı.



Ekipler, kargo uçağıyla Çin'den Türkiye'ye bir firma üzerinden oto temizlik malzemeleri getirileceği bilgisine ulaştı.



Küçükçekmece'deki şirketin yurt dışı ithalat kayıtları incelendi, şirket takibe alındı.



"Bonzai" diye bilinen maddenin yapımında kullanılan bu tehlikeli uyuşturucu bir şafak operasyonuyla ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince düzenlenen baskında yakalanan sentetik uyuşturucunun isminin "5-Fluoro" olduğu belirtildi. Operasyon aslında çok büyüktü. Çünkü zehir tacirleri eğer yakalanmasaydı ele geçirilen malzemelerle tam 260 ton bonzai üretecekti.



Operasyonda gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





ulusal.com.tr