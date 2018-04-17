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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'de 16 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok kişi gözaltına alındı.

Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri  de destek verdi.

Ayrıca, güvercinler için yapılan kulübedeki  aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.

Eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, 16 kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.  


ulusal.com.tr 

Etiketler; #istanbul
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