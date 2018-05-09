İstanbul'da, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.



Gözaltına şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.