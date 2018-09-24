Kartal'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri 20 Eylül'de Kartal'da yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki E.A. (36) ve E.Ü'nün (28) üst aramasında 7,5 gram bonzai ele geçirdi.



Çalışmaların ardından şahısların uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen Kartal'daki 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen D.A. (22) ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen D.H.B. (29), H.Y. (20) ve B.H. (21) ile H.G. isimli yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 474,8 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 405 lira para ele geçirildi.



Şüphelilerden "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "hırsızlık", "parada sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 19 suç kaydı bulunan D.A, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.



Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.