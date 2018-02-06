İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda açılmayan kapılar koç başı ile kırıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verirken çok sayıda kişi göz altına alındı.

Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verirken çok sayıda kişi göz altına alındı.



Açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Beylikdüzü,Bayrampaşa ve Başakşehir ilçelerine düzenlenen operasyon sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.







ulusal.com.tr

