İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satan çetelere 29 Mayıs ve 6 Haziran arasında 3 ayrı operasyon yapıldı. 70 kilogram eroin, 20 kilogram kokain ve 980 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Bulgaristan uyruklu bir kişiye ait olan yabancı plakalı otomobili durduran polisler aracın ön yolcu koltuğunun alt kısmında 20 kilogram kokain yakaladı.



Kokainlerin bir kısmı kozmetik ürünlerinin içinde saklandığı görüldü.



Polis daha sonra şüphelendiği tırda ve villada arama yaptı.



Silivri'de bir villada yapılan operasyonda, binanın bahçesi ve iki ayrı bodrum katının özel düzenekle sera haline getirildiği tespit edildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.





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