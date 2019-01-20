banner1002
Mutluer konuştu, HDP/PKK telaşa kapıldı!
Mutluer konuştu, HDP/PKK telaşa kapıldı!
İstanbul'da yağış bekleniyor
İstanbul'da yağış bekleniyor
Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı
Türkiye'den Meksika'ya taziye mesajı
Trump: İnsanımızı eve getirmek istiyoruz
Trump: İnsanımızı eve getirmek istiyoruz

İstanbul'da yağış bekleniyor (İstanbul hava durumu)

Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış bekleniyor (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Yalova çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle hafif sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.