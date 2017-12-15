İstanbul Bahçelievler'de yakalanan terör örgütü PKK'nın bomba yüklü minibüsü ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Yangın tüpü içinde gizlenen RDX, PENT ve HMX adlı patlayıcıların NATO envanterine kayıtlı olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK minibüsünün saldırı hedeflerinden birinin de İslam İşbirliği Teşikatı zirvesi olduğu açıklandı

NATO envanterine kayıtlı bombalar, terör örgütü PKK'nın saldırı için kullanacağı minibüsten çıktı.



İstanbul Bahçelievler'de MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonuyla yakalanan minibüste ele geçirilen 60 kilogram ağırlığındaki patlayıclar incelemeye alındı.



Yeni Şafak'ın haberine göre incelemeyi tamamlayan uzmanlar yangın tüpü içinde gizlenmiş malzemenin RDX, PENT ve HMX türü patlayıcılar olduğunu belirledi.



Fabrikasyon tipi üretilen ve patlama etkisinin de yüksek olduğu bu bombalar sadece NATO envanterinde bulunuyor. RDX, PENT ve HMX’e örgütün kolaylıkla ulaşabilmesiyse oldukça dikkat çekici.



RDX türü bomba daha önce Beşiktaş’ta 39 polisin şehit olduğu hain saldırıda da kullanılmıştı. RDX’e ek olarak kullanılan PENT ve HMX türü maddenin ise bombanın şiddetini artırmakta kullanıldığı belirtiliyor.



PKK bağlantılı 3'ü kadın 10 kişiyi sorgulayan ekipler, muhtemel saldırı noktalarını belirledi. PKK'lılar yakalanmasaydı, kentte polise yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirecekti.



Emniyet ekipleri, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşikalatı zirvesinin de teröristlerin saldırı planladığı noktalar arasında bulunduğunu kaydetti.



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