İstanbul'da 2 hafta içinde yapılan 5 operasyonda binlerce yıllık tarihi eserler ele geçirildi. Yakalanan eserlerin Irak ile Suriye'deki saray ve müzelerden PYD ve IŞİD tarafından çalınarak yurtdışına satıldığı belirlendi.

Türkiye'den, Suriye'den ve Irak'tan çalındı. Çalanlar arasında terör örgütleri IŞİD ve PYD militanları da vardı. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye üzerinden yapacağı tarihi eser kaçakçılığına İstanbul polisi engel oldu.



Alınan istihbaratı değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri kentte 2 hafta içinde 5 kritik operasyon yaptı.



Operasyonlarda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi. 9 yabancı uyruklu şahış yakalandı. Ele geçirilenler arasında Sümer, Asur , Akad, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserler yer aldı.



Tarihi eserlerden en çok dikkat çekenleri de Sümer Dönemi kraliyet ailesine ait takı seti, Bizans Dönemi'ne ait Athena Heykeli şeklindeki ağırlık ve Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından birine ait miğfer oldu.



İncelemeler sonrası ele geçirilen birçok tarihi eserin, Suriye ile Irak'taki müzelerden ve saraylardan PYD ve IŞİDli teröristler tarafından çalındığı belirlendi. PYD ve IŞİD'in tarihi eser kaçakçılığı üzerinden örgüte yüksek meblağlarda kazanç sağladığı belirtildi.



Tarihi eserlerin incelemesi ve yakalanan 9 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.







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