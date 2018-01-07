Ulusal Kanal'ın öncülük ettiği Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı, İstanbul'da yapıldı. Taşeron sisteminin tüm yönleriyle masaya yatırıldığı kurultayın açılış konuşmasını Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz yaptı. Cengiz "Taşeron sorununu çözmeyen hükümet iktidarda kalamaz" dedi. Sendika genel başkanlarının da konuştuğu kurultay sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı, Emekçinin sesi Ulusal Kanal'ın öncülüğünde İstanbul'da toplandı.



Petrol-İş Genel Merkezi Konferans Salonunda yapılan Kurultayın açılış konuşmasını Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz yaptı.



İşçi sınıfının vatan savunmasının en asli unsuru olduğunu vurgulayan Cengiz "Taşeron işçinin sorunu mutlaka çözülmeli" dedi.



İşçilerin sorunları sadece seçim afişlerinde hatırladığına dikkat çeken Çadaş Cengiz, taşeron sorununu çözemeyen hükümetin iktidarda kalamayacağını söyledi.



Kürsüye daha sonra Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar çıktı. Taşeron düzenlemesi konusunda "Dağ fare doğurdu" diyen Yaşar, Petrol-İş olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.



Yaşar'ın ardından kürsüye Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya çıktı. Akkaya, taşeron sorununu tüm ayrıntılarıyla anlattı.



3 oturumdan oluşan kurultayın ilk oturumda sendika yöneticileri, ikinci oturumda işçiler ve hukukçular konuşma yaptı.



Son bölümde tartışılan konulardan çıkan sonuçlar, sonuç bildirgesine yazıldı.



Kurultayın sonunda okunan sonuç bildirgesinde işçilerin en büyük sorunu olan taşeron ile mücadeleye devam edileceği vurgulandı.



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