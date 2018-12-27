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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (28 Aralık cuma)

İstanbul için yapılan kar yağışı ve don uyarısının ardından veli ve öğrencilerin gözü gelmesi beklenen 28 Aralık 2018 cuma "kar tatili" haberine çevrildi. Öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın tatil açıklamasını bekliyor. Okulların tatil olduğuna dair bir açıklama olduğunda haberimizde olacak...

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (28 Aralık cuma)

Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den art arda yapılan uyarıların ardından gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek tatil haberine çevrildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden 'İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir' uyarısı yapıldı.

Veli ve öğrencilerin gözü Vali Ali Yerlikaya'da gelecek tatil haberine çevrildi.

Şu ana kadar Valilikten bir açıklama yapıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.

Öğrencilerin Twitter'dan yaptığı bazı paylaşımlar şöyle;
-Salih amca @yerlikayaali34 Ali amcayada soylesene burda da tatil yapsın.
-Sn. Valim bugün okullar tatil değilmi? biz okula yürürken bacaklarımız donuyor çünkü hava çok soğuk. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum sn. Valim. İyi çalışmalar...
-Sayın valim sevgilerimi ileterek başlıyorum lütfen tatil yapın.


ulusal.com.tr




 

Etiketler; #istanbul
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İrem - 19 saat önce
En valim sevgilerimi iletirim 27 aralın perşembe günü tatil eder misiniz okula giderken çok üşüyoruz çünkü hava çok soğuk lütfen tatil yapın
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Önder - 18 saat önce
tatil edin okul 1 km ötede sivas kangalda tatil istiyoruz
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Yusuf - 16 saat önce
Valim sana yemin ediyorum okulla giderken donuyoruz 27 Aralık perşembe günü tatil yaparmısınız yaparsanız sizden Allah razı olsun
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Rumeysa - 16 saat önce
Ne olur okulları tatil yapın sayın valim okula giderken donuyoruz
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