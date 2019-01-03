Meteoroloji ve AKOM'dan art arda gelen uyarıların ardından İstanbul'da 4 Ocak 2019 Cuma günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.



AKOM'dan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un yoğun kar yağışının etkisinde kalacağı belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.



Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95 km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.





İstanbul'da okullar tatil mi?

Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına yarın okulların tatil olması için yazıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.

