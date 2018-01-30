İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında ulaşım gecikmeli olarak yapılıyor.
Gecikmenin sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı öğrenildi.
Gecikme nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde yoğunluk oluştuğu kaydedildi.
GECİKME GİDERİLDİ
Metro hattındaki sinyalizasyon kaynaklı gecikme giderildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Taksim-Yenikapı-Hacıosman hattında seferlerde sinyalizasyondan kaynaklı gecikme yaşandığını bildirildi.
Açıklamada, seferlerin arıza giderildikten sonra başladığı belirtildi.
ulusal.com.tr
İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında ulaşım gecikmeli olarak yapılıyor. Gecikmenin sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı öğrenildi. Gecikme nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde yoğunluk oluştuğu kaydedildi.
İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında ulaşım gecikmeli olarak yapılıyor.