Önlemler kapsamında 215 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üst aramasında 35 silah ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı gecesi alınan önlemler kapsamında, 215 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yılbaşı gecesi yapılan çalışmalarda, 23 bin 476 kişi, Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.



Sorgulama sırasında 215 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 156'sı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlara karıştıkları ya da üzerlerinde suç aleti taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.



Şüphelilerin üst aramasında ise 35 silah ele geçirildi.



Öte yandan şikayet üzerine taciz iddiasıyla 3 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.