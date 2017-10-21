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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde gece etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yoğunluğu artan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.

Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi.

Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi.

Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Sis
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