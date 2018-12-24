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İstanbul'daki 130 Suriyeli ülkelerine dönüyor

Esenyurt Belediyesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla 130 Suriyeli otobüslerle ülkelerine dönüyor.

İstanbul'daki 130 Suriyeli ülkelerine dönüyor

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek için Esenyurt Kaymakamlığına başvurup gerekli belgeleri tamamlayan 130 Suriyeli, Esenyurt Belediyesi tarafından sağlanan otobüslere eşyalarını yerleştirerek ülkelerine hareket etti.

Suriyeli sığınmacıları uğurlamak için düzenlenen programda basın mensuplarına açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesiyle birlikte geri dönüşlerin hızlandığını söyledi.

Esenyurt Belediyesi olarak 4200 Suriyelinin ülkelerine dönmesini sağladıklarını anlatan Başkan Alatepe, "Bugün iki taraflı bir sevinç yaşıyoruz. Onlar adına sevinç yaşıyoruz. Allah razı olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kahraman ordumuz sayesinde tekrar geri döndüler. Artık bir vatanları yeniden var. Artık vatanın kavramını bilen insanlar olarak da geri dönüyorlar. Bu bizi sevindiriyor. Kendi açımızdan sevinçliyiz, ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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