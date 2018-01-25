Darbe girişimine ilişkin aralarında elebaşı Gülen'in de bulunduğu İstanbul'daki "ana darbe" davasında, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonunda yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının 20. duruşmasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada savcı tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"​ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Sanıklara 88 kereye kadar ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcı bazı sanıkların "terör örgütüne üye olma" , "konut dokunulmazlığını ihlali teşebbüs", "hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs", "kamu malına zarar verme" suçlarının da aralarında olduğu bazı suçlarda değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca bu sanıkların darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen vatandaşların ölümünden sorumlu olduğunu değerlendiren savcı mütalaasında, tutuklu sanıklar Fethi Alpay 88 kez, Eyyüp Gürler 88 kez, Özkan Aydoğdu 88 kez, Mehmet Kapan 44, Muzaffer Düzenli 88 kez, Müslüm Kaya 3 kez, Nebi Gazneli 3 kez , Sadık Cebeci 14 kez, Fatih Karakaya 44 kez ve Murat Yanık'ın 88 kez " tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Eski Korgeneral Öztürk'ün dosyasının ayrılması talep edildi

Mütalaada tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün dosyasının ayrılmasını istedi.

Savcı ayrıca davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra, eski askerler Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun firari olduklarını belirterek, bu sanıklar hakkındaki dosyanın tefrik edilerek haklarındaki yakalama kararının devamını ve yakalandıkları takdirde gereğinin yapılmasını talep etti.

Mütalaada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verdi.



"Darbe girişimi mağduru mizanseni yaptı"

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların eylemlerine yer verildi.

Mütalaada eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın olay tarihinde Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar verilip ayrıca İstanbul Valisi olarak görevlendirildiği, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu belirtildi.

Başka soruşturmalar kapsamında alınan ifadeler neticesinde, Moda Deniz Kulübü'nde bazı rütbelilerin rehin tutuldukları sırada farklı bir odada bulunan Hava Harp Okulu Komutanı sanık Fethi Alpay'ın kelepçesiz şekilde yanlarına geldiği aktarılan mütalaada, Alpay'ın "bir grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay Başkanı'nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini" söylediği kaydedildi.

Mütalaada Alpay'ın Moda Deniz Kulübü'nde sözde rehin alındıktan sonra serbest bırakılıp darbeci askerlerle helikopter vasıtasıyla birliğine geri döndüğü, buradayken kamuflaj kıyafetlerini giyip okul dekanı sanık Ahmet Gümüş ile darbe faaliyetlerinin hava unsurlarını komuta, takip ve kontrol ettiği, ilerleyen süreçte saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olacağını anlaması üzerine sanık Alpay'ın darbe girişiminin mağduru mizanseni yaptığı anlatıldı.



Helikopterlerin yakıt sorununu çözdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasttan sorumlu ekipte yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz ve Yönetim Merkezi Başkanı olup sözde atama listesine göre MİT Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesi kapsamında, darbe girişimi gecesi MAK personelinin helikopterlerinde yaşanan yakıt sorunlarını, sanık Alpay'ın çözdüğü vurgulandı.

Mütalaada sanık Muzaffer Düzenli'nin olay tarihinde Kurmay Albay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm (eski ismi Proje Yönetim) Şube Müdürü olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesinde yer almadığı, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu belirtildi.

Sanık Özkan Aydoğdu'nun Tuğgeneral rütbesiyle 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar verilerek ayrıca 52. Taktik Tümen Komutanı ve İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildiği aktarılan mütalaada, sanık Aydoğdu'nun ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan olduğu bildirildi.



Anadolu Yakası'ndaki eylemlerden sorumlu sanık Aydoğdu

Aydoğdu'nun İstanbul'daki darbe girişimi faaliyetlerinin başlamasını müteakip planlamada belirlenen kendi sorumluluğundaki Anadolu Yakası'nda yer alan noktalara askeri unsurları sevk emrini vererek idare ettiği, bu kapsamda 1. Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar'ı Sabiha Gökçen Havalimanını emniyet altına almakla görevlendirdiği, 2. Tank Tabur Komutanı İrfan Arat'a her iki köprünün Anadolu Yakası'nın girişlerini emniyet altına alma ve Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün emniyet altına alınması talimatını verdiği, yine aynı doğrultuda birçok kritik noktaya takviye amaçlı tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar gönderdiğinin belirlendiğine mütalaada yer verildi.

Mütalaada sanığın yapılan üst aramasında ise örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) adet L 34188649 A seri numaralı 1 ABD doları kağıt para bulunarak el konulduğu, ikametinde yapılan aramada ise dikkat çekici olarak terör örgütünce 2014 yılı başında gerçekleştirilen MİT tırlarının durdurulması olayı nedeniyle Hadımköy Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamza Celepoğlu ve diğer asker şahısların ziyaret edilmesi talepli 12 Ocak 2016 tarihli dilekçenin bulunduğu belirtildi.



5 sanığa 89 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mütalaada sanıklar Fethi Alpay, Muzaffer Düzenli, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler ve Murat Yanık'ın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"​ suçundan 1 kez, darbe suçunu kolaylaştırmak amacıyla "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 88 kez olmak üzere toplamda 89 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca bu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma", "kara ulaşım araçlarının alıkonulması", "hava ulaşım araçlarının alıkonulması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlarında aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi.

Böylece mütalaada 5 sanığa 89 kez ağırlaştırılmış müebbet istenmiş oldu.



Kritik noktaları ele geçirmek üzere aktif şekilde faaliyet göstermiş

Sanıklardan Fatih Karakaya'nın Maltepe ilçesinde konuşlu bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak Kurmay Yarbay rütbesinde görev yaptığı belirtilen mütalaada, söz konusu yerleşkede 13-14 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin planlamasıyla ilgili olarak sanık Karakaya ve aynı yerde görev yaptığı diğer sanıklardan Özkan Aydoğdu, Mehmet Kapaa, İrfan Arat ve Şakir Çınar'ın, diğer askeri yerleşkelerden ve il dışından da üst düzey subayların katıldığı bir toplantının icra edildiği kaydedildi.

Toplantıda gizliliğe aşırı derecede dikkat edilmeye çalışıldığı belirtilen mütalaada, bu kapsamda, toplantılarda cep telefonları bulundurulmadığı, tugay karargah binasında yapılan toplantılarda komutan katında ilgisiz rütbeli personel ile erbaş ve erlerin bulunmamasının sağlandığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Karakaya'nın, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışmada etkin rol oynayarak özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası'nda önceden belirlenen Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı, Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Türk Telekom, Fenerbahçe Orduevi, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası gibi kritik noktaları kontrol altına almak/ele geçirmek üzere aktif şekilde faaliyet gösterdiği vurgulandı.

Sanığa kalkışmanın başarıya ulaşması için gerek kalkışma öncesi planlama toplantılarında gerekse darbe girişimi sırasında etkin rol ve görevler verildiği kaydedilen mütalaada, sanığın kurmay başkanı olduğu 2. Zırhlı Tugay'da bulunan İstihkam Savaş Bölüğü, Keşif Bölüğü, Tow Bölüğü, Mekanize Piyade Taburu, 1. ve 2. Tank Taburları'nın darbe girişimine hazırlanmasında yoğun faaliyet gösterdiği, kışla dışına çıkan askeri araçların mühimmat yüklemesini ve personellerin sevk idaresini tank ve zırhlı araç garajlarında bizzat bulunarak yaptığı, araç hazırlıklarını sürekli yerinde takip ettiği, görev yerlerine sevk edilen personel ile sürekli irtibat halinde kalarak durum hakkında bilgi aldığı, devamında ise ihtiyaç görülen noktalara takviye unsurların mühimmat yüklemesini yaparak çıkış yapmasını sağladığı belirtildi.

Mütalaada, 2. Zırhlı Tugay personeli Sinan Atmaca'nın emir ve komutasında 4 adet zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile Selimiye Kışlasının emniyetini almak üzere darbeci general Eyyüp Gürler'in emrine girmesi konusunda sanık Fatih Karakaya tarafından bizzat görevlendirildiği vurguladı.



Valilik, Belediye ve AKP İl Başkanlığı işgal girişimi

Sanık Sadık Cebeci'nin ise Esenler’de bulunan 47'nci Motorize Piyade Alay (Metris Kışlası) Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı belirtilen mütaalada, sanığın darbe girişimi öncesi 13 Temmuz 2016 tarihinde 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda ve 14/Temmuz2016 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen darbe planlama toplantılarına katıldığı aktarıldı.

Sanığın burada komuta ettiği birliğe Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası ve Valilik binasının kontrol altına alınması görevlerinin verildiği aktarılan mütalaada, sanığın olay günü akşam saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığından darbe girişiminde görev almak üzere Metris Kışlasına gelen öğrenci subayları birliğine aldırdığı, bu şahıslarla toplantı yaptığı, şahıslara birliğine zimmetli olan piyade tüfeklerini dağıttırdığı kaydedildi.

Mütalaada, sanık Cebeci'nin sevk ve idare ettiği birliklerin İstanbul Valilik binasına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık binası ve AKP İstanbul İl Başkanlığına işgal amaçlı intikal ettikleri vurgulanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası önünde çıkan olaylarda, bu yere sevk edilen birliklerin önceden toplantılarda alınan kararlar ve olay günü Whatsapp grubundaki yazışmalarda geçen "karşı koyanların üzerine tereddütsüz ateş edileceği" kararı gereği 14 sivil vatandaşı öldürdükleri, hatta sanığın bahsi geçen grupta yaşadığı tüm gelişmeleri tüm detaylarıyla paylaştığı ve AKP İl Binası'nda toplanan kalabalık sebebiyle acil destek talep ettiği, yine olay tarihinde sanığın Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'i arayarak sıkıyönetim ilan edildiğini ve emrindeki polislerle birlikte teslim olmasını söylediği belirtildi.



Mütalaada, sanık Sadık Cebeci hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘’tasarlayarak öldürme’’ suçundan 14’er kere ağırlaştırılmış müebbet, ‘’terör örgütü üyesi olmak’’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.​

Öte yandan mütalaada, sanıklar Fetullah Gülen, Ahmet Zeki Gerehan, Engin Durmaz, İrfan Arat, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mehmet Nail Yiğit, Onur Özden, Rıfkı Keser ve Uzay Şahin hakkındaki yakalama kararlarının henüz infaz edilemediğinden, diğer sanıklar hakkındaki yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla söz konusu sanıklar hakkındaki yargılamanın ayrı yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğu belirtilerek, bu sanıklar hakkındaki dosyanın tefrik edilmesi talep edildi.

Duruşma 2-20 Nisan arasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde bulunan büyük salonda yapılacak.