FETÖ'nün darbe girişiminde AKP İstanbul İl Başkanlığını işgal teşebbüsü davasında tutuklu 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında,AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine ilişkin davada, cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu 15 sanığın ''Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Silivri Ceza infaz Kurumları karşısında yer alan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ile 15 Temmuz gazisi Vasfi Can'ın müdahillik talepleri kabul edilmedi.



Müdahiller Metin Külünk ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 15 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



"Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, "anayasayı ihlal" den mahkumiyet kararı istendiğinden bu suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde olduğu için sanıklara bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.



Mütalaada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesi de istendi.



Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

