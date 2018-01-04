Sanıklar ile avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 137 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması yapıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, 27 tutuklu, 14 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, müşteki olarak beyanlarda bulunan Mahmut Budakoğlu, bölge müdürlüğü yaptığı Dünya Pazarlama'nın arşivlerinin 17-25 Aralık operasyonundan sonra yakıldığı bilgisini kendisine davanın diğer müştekisi olan Kadir Ordu’nun verdiğini söyledi.

Firmanın aylık 10 milyon lira ciro yaptığını ama bunun yüzde 80’inin faturalandırılmadığını belirten Budakoğlu, örgütün "himmet" adı altında maaşlardan kesintiler yaptığını, bayramlardan önce de düzenlenen etkinliklerde, toplantılarda kurban bağışı aldığını aktardı.

Budakoğlu, "Dünya Pazarlama şirketinde yetenekleriyle birilerinin bir yerlere geldiğine şahit olmadım. Kilit noktalara kendileri haricinde kimseyi getirmiyorlardı. Kendilerine bağlı kişiler oluyordu. Buradakiler de 17-25 Aralık’tan önce ve sonra örgütten olduklarını övünerek söylüyorlardı. Burada niye inkar ediyorlar?" ifadelerini kullandı.

Sanıklar ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma (water life) firmalarını barındıran Dünya Pazarlama AŞ ile ilgili hazırlanan iddianamede, Dünya Pazarlama AŞ'nin, hür müteşebbisler tarafından serbest piyasa ekonomisi koşulları içerisinde salt ticari kar sağlamak amacıyla kurulan bir şirket olmadığı anlatılıyor.

Bu şirketin ticaret hayatında kendi stratejisi doğrultusunda örgütlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organizasyonu neticesinde kurulduğu ve bu gizli organizasyon doğrultusunda varlığını sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, 2011 ile 2016 yılları arasındaki yaklaşık 5 yıllık periyotta, Dünya Pazarlama AŞ'nin 16 bin 537 işlem sonucu 22 milyon 637 bin 404 lira havale yaptığı belirtiliyor.

Bu yasa dışı havalelerin genellikle örgütün bankacılık ve finans alanındaki "amiral gemisi" Bank Asya üzerinden gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, soruşturmalarda delil olarak kullanılabilecek bu işlemlerin büyük bir kısmının yok edilmek, arşivlerin silinmek suretiyle karartılması nedeniyle tüm hesap hareketlerinin tam olarak saptandığından bahsedilemeyeceğine vurgu yapılıyor.

İddianamede, sanıklar Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 ile 15 yıl, "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 127 şüphelinin, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 ile 10 yıl, "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheli Sedat Yetişkin'in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.