Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları, örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, Şişli Okmeydanı'nda bulunan bir adrese düzenledikleri operasyonda, H.F, T.G, Ö.Z.G, D.P, G.B, Ş.A, H.Ö. ve J.F.C'yi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.