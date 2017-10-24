İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle örgüt üyelerinin korsan eylem hazırlığında olduğunu belirledi.



Tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Bağcılar ve Esenyurt'ta izinsiz gösteri hazırlığı içinde olduğu öne sürülen bazı kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bazıları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri savcılıktan, 3’ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen diğer 5 şüpheli ise "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.