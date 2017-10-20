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İstanbul'daki tramvay hattında arıza

Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması nedeniyle seferler Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılıyor.

İstanbul'daki tramvay hattında arıza

Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonundakopması nedeniyle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tramvay hattında enerji sağlayan katener teli Beyazıt istasyonunda koptu.

Bu nedenle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılıyor.

Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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