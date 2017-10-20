Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonundakopması nedeniyle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında gerçekleştiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tramvay hattında enerji sağlayan katener teli Beyazıt istasyonunda koptu.
Bu nedenle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılıyor.
Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması nedeniyle seferler Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılıyor.
Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonundakopması nedeniyle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında gerçekleştiriliyor.
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