Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması nedeniyle seferler Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılıyor.

Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonundakopması nedeniyle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında gerçekleştiriliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tramvay hattında enerji sağlayan katener teli Beyazıt istasyonunda koptu.



Bu nedenle seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılıyor.



Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.