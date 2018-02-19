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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

23 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda göz altına alınan 24 kişiden 23'ü tutuklandı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta Silivri olmak üzere bazı ilçelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 24 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Karakoldaki ifadelerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edilen 23 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı #Silivri Adliye
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