İstanbul depremi için kritik bulgu: Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!

Marmara Denizi'ndeki fay hareketliliğine ilişkin Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU 2026) Genel Kurulu'nda sunulan denizaltı akustik ölçümleri, İstanbul'un deprem riski açısından en kritik hatlarından biri olan Kumburgaz Havzası'nın batısındaki fay segmentine dair çarpıcı veriler ortaya koydu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul depremi için kritik bulgu: Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
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Yıllardır tamamen kilitli olduğu varsayılan fayın, yılda yaklaşık 15 milimetre hızla yavaşça kaydığı (creep / sürünme hareketi) tespit edildi.

DERİNDEKİ SÜRÜNME HAREKETİ ENERJİYİ BOŞALTIYOR OLABİLİR

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın değerlendirdiği araştırma sonuçlarına göre, fay hattındaki bu yavaş hareketlilik deprem dinamiğini doğrudan etkileyebilir:

8 Kilometrelik Sediman Örtüsü: Fayın üzerinde yer alan yaklaşık 8 kilometre kalınlığındaki yumuşak sediman tabakası hareketi sönümlüyor. Bu nedenle yüzeyde ölçülen 15 milimetrelik sürünme miktarının, fayın derinliklerindeki gerçek kayma hızından daha düşük seviyede kalabileceği ifade ediliyor.
Sismik Moment Boşalıyor: İstanbul’un batısındaki bu derin sürünme hareketi, fay segmentinde biriken sismik enerjinin ve gerilimin bir kısmını depremsiz şekilde boşaltıyor olabilir.
Olası Deprem Büyüklüğü: Enerjinin bir kısmının bu yolla tahliye edilmesi, kilitli segmentin kırılması halinde üretilebilecek maksimum deprem potansiyelini düşürerek beklenen depremin M6 ve üzeri seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.

İSTANBUL'UN RİSK HARİTASI İÇİN YENİ BİR MODEL

Marmara Denizi tabanında yapılan denizaltı akustik ölçümleri, Kumburgaz Havzası çevresindeki gerilim birikiminin mekanizmasını ve fayın kırılma olasılıklarını çok daha net bir şekilde anlamaya imkan tanıyor.

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Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
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