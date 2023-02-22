10 farklı uzmandan İstanbul depremi yanıtı

PROF. DR. NACİ GÖRÜR, İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA NE DEDİ?



Prof. Dr. Naci Görür’e göre Marmara Ereğlisi’nden Adalar’a kadar olan 79 kilometrelik fayda enerji birikimi söz konusu. Prof. Dr. Görür, kırılma ile bu fayda 7.2 büyüklüğünde deprem riski olduğunu dile getirirken, “Depremin süresi 40-60 saniye. Eğer Marmara fay sistemi doğudan batıya bir kerede kırılırsa, depremin büyüklüğü 7.6 olur” tezini savunuyor. Prof. Dr. Görür, ayrıca 1999’dan bu yana 24 yıl geçtiğini ve 30 yıllık periyodun dolmak üzere olduğunu belirtiyor.