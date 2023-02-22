10 farklı uzmandan İstanbul depremi yanıtı
Son dönemlerde yaşanan deprem felaketleri sonrası bazı uzmanlar İstanbul'a da dikkat çekti. Peki, İstanbul depremi olacak mı? İşte 10 farklı uzman isimden olası İstanbul depremine ilişkin 10 yanıt...
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem uzmanları arasında tartışmalar başladı. Prof. Dr. Celal Şengör, ile Prof. Dr. Ahmet Ercan arasında çıkan İstanbul depremi tartışmasında, Ercan, “Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Celal, böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür’ün Hatay depreminin ardından Adana’yı göstermesi üzerine Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Adana’da deprem olacağını söyleyenlerin bilimsel konuşmadığını ifade ederek, “Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor” dedi.
PROF. DR. CELAL ŞENGÖR, İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA NE DEDİ?
Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara’da en az 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söylerken, “Depremin süresinin iki dakika olabileceğini düşünüyoruz” diyor. Prof. Dr. Şengör ayrıca, İstanbul’u etkileyecek olası büyük Marmara depreminin şiddeti için “Şiddeti 9’a çıkabilir” derken, “Fay Silivri’den Büyükçekmece’ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz ancak kırılma Gebze açıklarına kadar uzanırsa 7.5 büyüklüğünde deprem üretir” görüşünü savunuyor.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR, İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA NE DEDİ?
Prof. Dr. Naci Görür’e göre Marmara Ereğlisi’nden Adalar’a kadar olan 79 kilometrelik fayda enerji birikimi söz konusu. Prof. Dr. Görür, kırılma ile bu fayda 7.2 büyüklüğünde deprem riski olduğunu dile getirirken, “Depremin süresi 40-60 saniye. Eğer Marmara fay sistemi doğudan batıya bir kerede kırılırsa, depremin büyüklüğü 7.6 olur” tezini savunuyor. Prof. Dr. Görür, ayrıca 1999’dan bu yana 24 yıl geçtiğini ve 30 yıllık periyodun dolmak üzere olduğunu belirtiyor.