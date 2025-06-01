İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" tartışıldı

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından “Türkiye AlBaraka Zirveleri” kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nin ikinci gününde, “sürdürülebilir büyüme” ve “dijital finans” ekseninde stratejik başlıklar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve AlBaraka Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen zirve, bu yıl “Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri” temasıyla öne çıkıyor.

İSLAMİ EKONOMİDE ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü’nde yapılan zirvede, ikinci gün oturumları dikkat çekti. “İslami Ekonomide Sürdürülebilir Büyüme İçin Ekonomik Stratejiler”, “Refah ve Çevresel Stratejiler: Sosyal Adalet ve Ekonomik Güçlenme”, “İslami Ekonomide Kar Amacı Gütmeyen ve Helal Ekonomik Stratejiler” gibi başlıklar altında çok boyutlu tartışmalar yürütüldü.

“Türkiye'nin Katılım Finansındaki Dönüşümü: Türkiye Varlık Fonu’nun Sukuk İhracı” oturumunda ise TVF Mali İşler Direktörü Tarık Özer, Uluslararası Sermaye Piyasaları ve Proje Finansmanı Direktörü İmge Koç, TVF’den Gizem Zeynep Bölükbaşı ve İstanbul Finans Merkezi Hukuk İşleri Direktörü Hasan Ali Kulak konuştu. Panelde, sukuk ihracının hem teknik hem hukuki boyutları değerlendirilirken, sürdürülebilir ve şeffaf finansman modellerine sunduğu katkı vurgulandı.

GENÇLERDEN İSLAMİ GİRİŞİMCİLİĞE YOĞUN İLGİ

ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın yönettiği “Genç Girişimcilerden Yoğun İlgi: İslami Girişimcilik ve Start-Up Stratejileri” oturumu, genç girişimcilerin katılımıyla dikkat çekti. Panelde, İslami ekonomi ilkeleriyle uyumlu inovasyonların teşvik edilmesi ve gençlerin kapsayıcı büyümeye entegre edilmesi gerektiği öne çıkarıldı.

Zirve boyunca ortaya konan fikirler, İslam ekonomisinin dijital dönüşümle birlikte nasıl daha sürdürülebilir ve kapsayıcı hale gelebileceğine dair güçlü ipuçları sundu.