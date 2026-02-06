İstanbul Eminönü'nde banka soygunu: Şüpheli 112 bin lira ile kaçtı

Eminönü’nde bir bankaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından soygun düzenlendi. Şüphelinin yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilirken, olay sonrası kaçan kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Eminönü'nde banka soygunu: Şüpheli 112 bin lira ile kaçtı
Yayınlanma:

Eminönü’nde bir bankaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da dehşet: Emekli polis eşini ve MHP İlçe Başkanı'nı öldürdüSakarya'da dehşet: Emekli polis eşini ve MHP İlçe Başkanı'nı öldürdüYurt
banka soygunu eminönü
Günün Manşetleri
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Çok Okunanlar
Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza bürünecek Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza bürünecek
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?