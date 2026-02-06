İstanbul Eminönü'nde banka soygunu: Şüpheli 112 bin lira ile kaçtı

Eminönü’nde bir bankaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.