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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'yılbaşı önlemleri' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" açıklaması yaptı. Bunun ardından Taksim Meydanı, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'yılbaşı önlemleri' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, tır ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı ilçelerde Pazar günü sabah 8'den pazartesi sabah 8'e kadar ağır tonajlı araçların girişini yasakladı. 4 ilçede ise pazar günü öğleden sonra trafik durdurulacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçlara yasaklama getirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

BAZI BÖLGELERDE TRAFİK TAMAMEN YASAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kadıköy #bakırköy #fatih #beyoğlu #beşiktaş #şişli #sarıyer #yılbaşı #İstanbul Emniyeti
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