İstanbul emniyeti, imza attığı başarılı operasyonla büyük bir facianın önüne geçti. Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde 4 IŞİD'li terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin AVM'nin otoparkına bıraktığı bomba yüklü bir araç ile motosiklet de etkisiz hale getirildi.

İstanbul emniyeti, 29 Ekim öncesi başarılı bir operasyona imza attı.



Titiz bir çalışma yürütüen emniyet güçleri, terör örgütü IŞİD'in iki hücresini çökerterek büyük bir faciayı önledi.



Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait bomba yüklü otomobil ve motosiklet ile canlı bomba yelekleri ele geçirildi.



Çarpıcı detaylar, İstanbul Emniyet'inden yapılan yazılı açıklama ile ortaya çıktı.



Arnavutköy ve Esenyurt'ta 2 ayrı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Boş olan evlerde, Terörle Mücadele ve Bomba İmha ekipleri şüphe üzerine inceleme yaptı.



İki evde de bomba yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Bayrampaşa'daki bir AVM'de teröristlerin izine rastladı.



Vatandaşların yoğun olduğu AVM'de titiz bir operasyon yapan İstanbul polisi biri yaralı olmak üzere 4 IŞİD'li teröristi kıskıvrak yakaladı.Güvenlik güçleri AVM'nin açık otoparkında şüpheli 1 otomobil ve 1 motosiklette de inceleme yaptı.Araç ve motosiklette infilak ettirilmeye hazır uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar, canlı bomba yelekleri, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.IŞİD'e ait 2 ayrı hücreyi çökerten polis, büyük bir facianın da önüne geçmiş oldu.