İstanbul Emniyeti faciayı önledi: Justin Timberlake konserinde terör tehdidi

KONSER ÖNCESİ TERÖR UYARISI

11 yıl aradan sonra İstanbul’da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in sahne aldığı geceye terör tehdidi gölgesi düştü. İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Konser öncesi bazı terör gruplarının saldırı çağrıları yaptığı istihbaratını alan İstanbul Emniyeti, İTÜ Stadyumu çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

SAHADA BİNLERCE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VARDI

Etkinlik boyunca 1000 çevik kuvvet personeli, çok sayıda sivil polis ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahada görev yaptı. Girişlerdeki sıkı denetim ve güvenlik uygulamaları sosyal medyada da gündem oldu.

“TEHDİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Konserin iletişim ajansı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Justin Timberlake konseri, kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir ortamda gerçekleşti. İstanbul Emniyeti’nin özverili çalışması sayesinde terör tehdidi etkisiz hale getirildi. Girişlerde yaşanan gecikmeler bu önleyici tedbirlerin doğal bir sonucudur.”