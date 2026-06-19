İstanbul Emniyeti kamera kayıtlarından buldu! Kaçırılan İBB Yöneticisi Karaal böyle kurtarıldı

Emniyet güçlerinin ihbarın hemen ardından başlattığı nefes kesen takip ve operasyonlar neticesinde Erhan Karaal sağ olarak kurtarılırken, olaya karıştığı belirlenen zanlılara yönelik gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ: SAĞ OLARAK KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'dan haber alınamaması ve kaçırıldığı yönündeki resmi ihbarın ardından emniyet birimleri acil kodla geniş çaplı bir çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, bölgedeki yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek saha araştırması gerçekleştirdi.

Yürütülen fiziki ve teknik operasyonlar doğrultusunda Karaal'ın tutulduğu gizli lokasyon tespit edildi. Düzenlenen baskınla Erhan Karaal sağ ve sağlıklı olarak bulunarak güvenli bölgeye alındı.

7 ŞÜPHELİ SORGULANIYOR: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Feci olayın perde arkasını aydınlatmak amacıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında, kaçırma eylemini gerçekleştirdiği ve yardım ettiği saptanan 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Terörle Mücadele veya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifade, sorgu ve parmak izi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, belediye bürokratına yönelik bu kaçırılma olayının arkasındaki asıl nedenin, varsa fidye veya tehdit gerekçelerinin ve şüphelilerin organize suç bağlantılarının tespiti için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor.