İstanbul Emniyetinden Beşiktaş'taki kavgaya ilişkin açıklama

Beşiktaş Meydanı Vapur İskelesi önünde yaşanan ve silahlı müdahale ile son bulan kavgaya dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet, sokak ortasında husumetlisini kovalayan ve polis ekiplerince bacağından vurularak durdurulan saldırganın adli sürecine ilişkin bilgi verdi. Hastanede tedavisi süren şüphelinin sağlık kurumundan taburcu edilmesinin hemen ardından gerekli tahkikat işlemlerinin resmen başlatılacağı duyuruldu.

KAVGANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Olayın başlangıcı, polisin müdahale anı ve sivillerin yaralanma durumuna dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden detaylı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Meydanı Vapur İskelesi önünde meydana gelen 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Kasten Yaralama' olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda; daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirlenen F.D. (23) ile G.U. (32) isimli şahısların söz konusu iskele önünde karşılaşmaları üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Kavga sırasında F.D. isimli şüphelinin, pala olarak tabir edilen kesici aletle diğer şahsı kovalamaya başladığı belirlenmiştir. Olay sırasında bölgede görev yapan polis ekiplerince taraflara müdahale edilmiş, şüphelinin görevli polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine şahsın etkisiz hale getirilmesi amacıyla kontrollü şekilde ateş açılmıştır. Şüpheli, sol ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilmiş ve yakalanmıştır. Müdahale esnasında seken çekirdekler nedeniyle olay yerinden geçmekte olan üç vatandaş hafif şekilde yaralanmış, yaralı şahıslar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan şüpheli şahıs hakkında, taburcu edilmesinin ardından gerekli tahkikat işlemleri başlatılacaktır"