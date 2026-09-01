İstanbul Emniyetinden faili meçhul cinayetler açıklaması: "Yarına kalır ama yanına kalmaz"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yıldız, ziyarette kayıp şahıslar ile faili meçhul cinayetlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi.

ÇALIŞMALAR KOORDİNASYON İÇİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

İçişleri ve Adalet Bakanlığının ortaklaşa başlattığı faili meçhul ve faili firar suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul Emniyeti’nin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Yıldız, ilgili birimlerin koordinasyonuna dikkat çekti.

Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği’nin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalıştığını ifade etti.

“GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAKİP EDİYORUZ”

Yürütülen çalışmalarda teknolojinin sunduğu imkanlardan da yararlanıldığını belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:"Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır: Yarına kalır ama yanına kalmaz"