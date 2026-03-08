İstanbul Erkek Lisesi'nde 'taciz' ve 'tehdit' soruşturması tamamlandı: İdareciler görevden alındı

İstanbul Erkek Lisesi’nde geçen yıl ortaya çıkan taciz ve darp olaylarının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. 9. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 507 maddelik taciz içerikli liste ile başlayan olaylar, okul yönetiminin ve bazı öğretmenlerin ihmalleri nedeniyle büyümüştü. Müfettişler tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda okul müdürü Y.A. ile müdür yardımcıları M.A., G.K., E.V. ve N.K.’nin yöneticilik görevlerine son verilerek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki skandal, 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik bir liste hazırladığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından okul içinde yaşanan tartışmalarda bazı öğrencilerin darbedildiği iddiaları da gündeme geldi. Yapılan incelemelerde disiplin ihlalleri ve şiddet olaylarının tespit edildiği belirtildi. Bu süreçte 20 öğrenciye disiplin cezası verildi, 2 öğrenci ise örgün eğitimden çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında okulun geleneksel derneği olan İELDER yönetimi de inceleme kapsamına alındı. Hazırlanan raporda bazı İELDER yöneticilerinin eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na tevdi raporu gönderilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu rapor, ilgili kişilerin adli soruşturma kapsamında değerlendirilmesi amacıyla hazırlandı.

ÖĞRETMENLERE DE CEZA VERİLDİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre müfettişler, olayın boyutları göz önüne alınarak nöbetçi öğretmenler, rehber öğretmenler ve bazı personele de disiplin cezaları verdi.

Buna göre nöbetçi öğretmenler İ.B., G.S., T.B., Ö.A., Y.G. ve F.A.’ya maaş kesintisi cezası uygulanacak ve üç yıla kadar belleticilik görevi verilmeyecek.

Rehber öğretmenler O.K. ve A.E. başka okullara tayin edildi.

Beden eğitimi öğretmeni H.T.’ye ise maaş kesintisi cezası verildi ve geçmişe dönük konaklama ücretlerini ödeme yükümlülüğü getirildi.

Yetkililer, verilen cezaların yalnızca idari boyutla sınırlı kalmayabileceğini belirtti. Müfettişler tarafından hazırlanan tevdi raporunun savcılık tarafından incelenmesi önerildi.

507 MADDELİK LİSTE OLAYLARI BAŞLATTI

Olaylar, 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik bir liste hazırladığının ortaya çıkmasıyla başladı. Bu durumun ardından tepki gösteren 11. sınıf öğrencilerinin alt sınıf öğrencilerini darbettiği iddiaları gündeme geldi.

Yapılan incelemelerde okul içinde sistematik şiddet ve disiplin ihlalleri bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda 20 öğrenciye disiplin cezası verilirken, 2 öğrenci örgün eğitimden çıkarıldı.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte okul yönetiminin denetim eksikliği ve öğretmenlerin yetersiz müdahalesi de raporlarda yer aldı. Müfettişler, olayların büyümesinde yönetimsel ihmallerin etkili olduğunu değerlendirdi.